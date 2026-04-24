生態系の維持などを目的に藻場の再生が進められている玉野市の胸上浜（むねあげはま）が、環境省が定める「自然共生サイト」に認定されました。 【写真を見る】胸上浜が環境省の「自然共生サイト」に認定漁場の再生に取り組む活動を評価【岡山・玉野市】 「自然共生サイト」は、企業や民間団体などによって生物の生息環境の保全が図られている区域を環境省が定めるものです。今回、認定された胸上浜は、現在、藻場の激減によっ