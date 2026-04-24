ファッションブランド『HUMAN MADE』クリエイティブ・ディレクターのNIGOが、大手スポーツブランド『NIKE』とタッグを組み、複数シーズンにわたって「エア フォース 1」の展開をスタートすることが決定。第1弾は、1990年代の雑誌連載「LO2」に着想を得たクラシックなシルエットの限定スタイルで、アパレルも展開する。【商品画像】NIGO×NIKE「エア フォース 1」＆Tシャツ＆コーチジャケットNIGOとNIKEはこれまでもコラボレー