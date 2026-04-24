敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。5打数無安打だったが、チームは3-0で勝利した。4回の第3打席で、相手先発のローガン・ウェブ投手が二塁走者に向けて何か言葉を発する場面も。米国の実況席では「怒鳴りつけている。サイン伝達を疑っているのでしょう」と伝えていた。4回2死一、二塁で大谷が打席に入った場面。ウェブは捕手の指示でプレ