ニップンは4月23日、大田尾亨常務が新社長に昇格すると発表した。就任日は6月26日。前鶴俊哉社長は代表権のある会長に、木村富雄専務は常任顧問に就く。大田尾亨（おおたお・とおる）。1987年3月佐賀大学経済学部卒、4月日本製粉（現ニップン）入社、2013年6月総務部秘書室長、20年2月経理・財務部長、24年6月取締役執行役員、25年6月から取締役常務執行役員。佐賀県出身、62歳。ソース