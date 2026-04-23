熊本地震で壊滅的な被害を受けた熊本城。完全復旧を目指して修復が進められています。その復旧工事と長年向き合ってきた男性がいます。原動力は熊本城への情熱です。熊本地震で被災した国の重要文化財、宇土櫓。 解体を終えた櫓の内部。ここで作業をしている男性がいます。元棟梁の松永孝一さん72歳。 長年にわたり、神社やお堂などの文化財の修復を手がけてきました。その松永さんが携わったのが、熊本城本丸御殿の復元