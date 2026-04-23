サーティワン アイスクリームにて、2026年4月1日（水）から5月7日（木）の期間限定で、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを好評開催中だ。＞＞＞コラボアイスや缶バッジクリップをチェック！（写真7点）4月25日（土）より、キャンペーンの追加商品として、『スーパーマリオギャラクシー』の世界をイ