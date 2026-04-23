飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。川口の御大・篠崎実（77）が88年（伊勢崎）以来となるこのレース制覇を目指す。阿部光雄、島田信広、小林啓二、飯塚将光などがそろった優勝戦メンバーを振り返り「そうそうたるメンバーだったね」と笑顔を見せた。この春、ツーリング仲間と福島県三春町へと花見に出かけた。自慢のハーレーで550キロを気持ち良く走ったという。「77歳4人組だぜ