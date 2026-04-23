物価高騰対策として大分市が発行するプレミアム付き商品券の申し込み期限が24日に迫る中、申請会場では連日希望者が手続きに訪れています。 【写真を見る】大分市プレミアム付き商品券申し込み24日まで過去最大の34万9000冊発行 （加賀其昌記者）「あけのアクロスタウンに設けられた商品券の受け付けサポートセンターです。きょうも朝から多くの人が申請に訪れています」 大分市のプレミアム付き商品券は、1000