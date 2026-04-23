【雨雲接近】本降りの時間帯も 「低気圧」が前線を伴って、本州の南岸を移動します。先に「低気圧」が通過した西日本では、３０ミリ前後の雨となりました。 【きょうの予想最高気温】長袖で出かけよう きのう（２２日）より、３度から４度低くなるでしょう。東京はきのうより４度低い１９度の予想です。また、長野や甲府ではきのうより、７度から８度も低くなりそうです。 雨シミュレーション２３日（木）～２４日