4月23日、退職代行サービス「モームリ」を運営する（株）アルバトロス（TSRコード：694377686、横浜市）はモームリの再開を発表した。なお、アルバトロスの代表取締役には谷本慎二氏に代わって浜田優花氏が4月1日付で就任している。2022年2月に設立（法人登記）されたアルバトロスは、創業者の谷本氏が代表を務めてきたが、今年2月に弁護士法違反などの容疑で谷本氏らが逮捕された。その後、SNSアカウントでは、「営業時間の縮