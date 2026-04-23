韓国の男性アイドルのライブチケットを譲るなどとウソの投稿をし、ファンから電子マネーをだましとった疑いで会社員の女が逮捕されました。「news zero」が街で取材すると、チケットを巡るトラブルが横行していることが分かりました。■チケット「当たらない」転売に「嫌な気持ち」街の人に聞きました。「ライブのチケット、手に入っていますか？」20代「全公演第一希望みたいな感じにしても、当たらなくて」30代「入手したいな