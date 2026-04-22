俳優の宮澤エマとSixTONESの京本大我が、5月13日放送のWOWOWミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」（後10：00）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。【写真】ソロカットも！京本大我＆桜田ひよりの美麗撮り下ろしショット同番組は、井上が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、“生放送”にこだ