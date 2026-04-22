宮澤エマ＆京本大我、井上芳雄とミュージカルトーク繰り広げる 『芳雄のミュー』で歌唱披露も
俳優の宮澤エマとSixTONESの京本大我が、5月13日放送のWOWOWミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」（後10：00）に出演する。これに先駆け、コメントが公開された。
【写真】ソロカットも！京本大我＆桜田ひよりの美麗撮り下ろしショット
同番組は、井上が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、“生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”をお届けするトーク＆ミュージックショー。今回は、6月8日（日本時間）に放送される『生中継！第79回トニー賞授賞式』で、井上とともに番組ナビゲーターを務める宮澤と、スペシャル・サポーターを務める京本が一堂に会し、1ヶ月後に迫ったトニー賞について熱く語り合う。トニー賞とは、ニューヨークのオン・ブロードウェイの劇場で開幕した演劇・ミュージカル作品を対象に贈られるアメリカ演劇界で最も権威のある賞。
WOWOWで同式典の生中継を行うのは今年で12回目。井上と宮澤が番組ナビゲーターとしてタッグを組むのは6回目、京本がスペシャル・サポーターを務めるのは3回目となる。2年続けて3人で放送しているが、昨年は東京と大阪に分かれての中継だったため、3人で顔を揃えるのは2年ぶり。3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、間近に迫るトニー賞への期待などを語り合う。当日は、スタジオからの生放送で、歌唱披露も予定されている。
■宮澤エマ コメント
芳雄さんとは、トニー賞授賞式のナビゲーターでタッグを組ませていただいてる中で、この番組でもご一緒できてうれしいです。『芳雄のミュー』には以前も出演させていただきましたが、こうしたミュージカルに特化した番組が長く続いていることは、いち舞台ファンとしても、とても嬉しく思います。また、京本さんともトニー賞授賞式に向けて、歌声を重ね合わせられるのを楽しみにしています。
■京本大我 コメント
今年も番組に呼んでいただきありがとうございます。いつも芳雄さんと楽しくお話が出来て、とても満たされた気持ちになります。今回もどんなお話が出来るか楽しみです。トニー賞も近いですし、僕がスペシャルサポーターを務めさせていただくのも3度目になるので、今まで以上に熱いミュージカルトークが出来たらと思います。よろしくお願いします。
【写真】ソロカットも！京本大我＆桜田ひよりの美麗撮り下ろしショット
同番組は、井上が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、“生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”をお届けするトーク＆ミュージックショー。今回は、6月8日（日本時間）に放送される『生中継！第79回トニー賞授賞式』で、井上とともに番組ナビゲーターを務める宮澤と、スペシャル・サポーターを務める京本が一堂に会し、1ヶ月後に迫ったトニー賞について熱く語り合う。トニー賞とは、ニューヨークのオン・ブロードウェイの劇場で開幕した演劇・ミュージカル作品を対象に贈られるアメリカ演劇界で最も権威のある賞。
■宮澤エマ コメント
芳雄さんとは、トニー賞授賞式のナビゲーターでタッグを組ませていただいてる中で、この番組でもご一緒できてうれしいです。『芳雄のミュー』には以前も出演させていただきましたが、こうしたミュージカルに特化した番組が長く続いていることは、いち舞台ファンとしても、とても嬉しく思います。また、京本さんともトニー賞授賞式に向けて、歌声を重ね合わせられるのを楽しみにしています。
■京本大我 コメント
今年も番組に呼んでいただきありがとうございます。いつも芳雄さんと楽しくお話が出来て、とても満たされた気持ちになります。今回もどんなお話が出来るか楽しみです。トニー賞も近いですし、僕がスペシャルサポーターを務めさせていただくのも3度目になるので、今まで以上に熱いミュージカルトークが出来たらと思います。よろしくお願いします。