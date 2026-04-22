「トイレの使い方間違いすぎだよ」【写真】子猫の頃からこの通り！ トイレでまったり♡そんなコメントが添えられた愛猫の写真が、Xで注目を集めています。写っているのは、キンカローの「チロル」くん（1歳・男の子）です。まるでベッドのようにトイレを使い、全身に猫砂をまといながらリラックス。目を細めた表情からは心地よさが伝わってきます。長毛でゴージャスな雰囲気を持つチロルくんの大胆な寝姿に、投稿は4.4万件を