小泉セツと八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻をモデルにした、NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が大好きだった私。物語が最終回を迎えてからというもの、心にぽっかりと穴が空いたような気持ちになりました。そんなさみしさを紛らわせようと向かったのは、東京都内の日比谷駅。なぜならここには、ドラマの主な舞台であった島根県のアンテナショップがあるからなんですっ！島根ならではのアイテムがたくさんそろうこのショップで、