EU＝ヨーロッパ連合の外相にあたるカラス上級代表は、ハンガリーの反対で承認されていなかったウクライナへのおよそ16兆8000億円の融資が近く承認される見通しだと明らかにしました。EUカラス外交安全保障上級代表「今後24時間以内に900億ユーロ（約16兆8000億円）の融資について前向きな決定が下されると期待しています」EUの外相にあたるカラス上級代表は21日の会見でこのように話し、ハンガリーの反対で承認されていなかった