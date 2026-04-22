EU＝ヨーロッパ連合の外相にあたるカラス上級代表は、ハンガリーの反対で承認されていなかったウクライナへのおよそ16兆8000億円の融資が近く承認される見通しだと明らかにしました。

EU カラス外交安全保障上級代表

「今後24時間以内に900億ユーロ（約16兆8000億円）の融資について前向きな決定が下されると期待しています」

EUの外相にあたるカラス上級代表は21日の会見でこのように話し、ハンガリーの反対で承認されていなかったウクライナへの融資が22日の大使級会合で承認される見通しであると明らかにしました。今後2年間にわたって900億ユーロ、日本円でおよそ16兆8000億円が無利子で融資されることになります。

去年12月のEU首脳会議で融資が決定していましたが、今年1月にロシア産原油をハンガリーに送るパイプラインが経由地のウクライナで破損し、親ロシアとされるハンガリーのオルバン首相が一転して融資の承認を拒否していました。

ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、パイプラインが復旧したと表明し、さらに今月行われたハンガリー総選挙でオルバン氏が敗北したことから融資が承認される見通しになったとみられます。