共働きの夫婦が家事を分担制にした。しかし、ちょっと雑な妻の家事能力が気に入らない夫。「もう少し丁寧に掃除をしてほしい」と不満を口にしたら…!?Fuki(@fuki_ii)さんの創作漫画『初めて妻と喧嘩する話』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■「もう少し丁寧にやってほしい」と、不満を漏らしたら「細かすぎる」と反論された！12 妻は漫画家、夫は3Dデザイナーという在宅ワーク夫婦。お互い家にいる時間が長いため