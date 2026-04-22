オイシックス新潟アルビレックスBCは21日、新潟市内のハードオフエコスタジアム新潟で中日、ソフトバンクなどでプレーした又吉克樹投手（35）の入団会見を行った。主に救援でNPB通算503試合に登板して歴代6位の173ホールドを挙げている右腕はチームカラーのオレンジ色のネクタイや靴下などを着用して登場。再出発の場をくれたチームに恩返しするため、フル回転を誓った。ハードオフ新潟で行われた入団会見。登場した又吉は、ネ