三菱「エクスパンダ―クロスHEV」にSNSで反響！三菱自動車のタイ法人が展開している7人乗りコンパクトMPV「エクスパンダークロス」のハイブリッド（HEV）モデルに対し、SNSでは反響が寄せられています。エクスパンダーは、2017年にインドネシア登場した次世代クロスオーバーMPVです。MPVならではの多人数乗車に適した居住性と、SUVらしい力強いスタイリングを融合させたモデルとして誕生しました。【画像】超カッコいい！ これ