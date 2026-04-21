4⽉9⽇に韓国・⾼陽の総合運動場メインスタジアムで開幕し、北⽶、ヨーロッパ、南⽶、アジアなど計34都市で85公演を予定する、BTS史上最⼤規模のワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」が、韓国に続く地として4⽉17⽇・18⽇の2⽇間、東京ドームで公演が開催された。2⽇間で11万⼈を動員、さらに全国346館の映画館でライブビューイングが⾏わ