自分が何気なく口にした言葉が、思いもよらないところで誰かに影響を与えているかもしれない……そう考えたことはありますか？ 特に子どもは、大人同士の会話を想像以上によく聞いています。今回は、筆者の友人・S美が体験した「大人の発言に影響を受けた子ども」のエピソードをご紹介します。 小学校低学年でまさかの顔で差別……原因は？ 確信犯的な悪意があったわけではありません。Y奈ちゃんはただ、自分