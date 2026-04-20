4月に導入された自転車の「青切符制度」。愛知県で初めて、その制度を悪用した詐欺被害が発生しました。“青切符詐欺”の手口とは…。17日午後3時ごろ、名東区牧の原で、歩道を自転車で走っていた天白区の70代の男性が、警察官を名乗る男2人に「歩行者がいるのに手信号しないのは違反」と声をかけられました。続けて、男らは「この場で違反金を支払わないといけない。警察官2人だから2万5千円ずつ支払え」と言って現金5万円