女優の有村架純の姉として知られるタレントの有村藍里が8月29日更新のInstagramで最新ショットを披露している。有村は「洋服タグつけしました」「バッグは @casselini_official 大好き。uniqlo_jp のタックワイドパンツは色違いほしいくらい履きやすい〜！骨格ウェーブの救世主です」と綴り、微笑をたたえた写真をアップしている。【写真】「架純ちゃんとそっくり」話題となった有村藍里の近影妹・有村架純にそっくりの声これ