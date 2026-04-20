アスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間20日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続となる特大8号で、本塁打数はア・リーグ単独3位となった。3点リードで迎えた5回、無死一塁での第3打席で右翼方向に8号2ラン。打った瞬間にスタンドインを確信する打球速度114.1マイル（約1