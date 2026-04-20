◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５中日（１９日・甲子園）弾丸ライナーで突き刺した。阪神・佐藤が３試合連続の逆転勝ちを決定づけた。１点リードの７回先頭、右腕・根尾の直球を振り抜いた打球は低い弾道でバックスクリーンにグサリ。「本当に（弾道が）低い、すごくいい打球だったなと思います」。３戦ぶりとなる今季５号ソロで、対中日戦は球団初の開幕６連勝に導いた。自画自賛の一発は球場表示で打球速度１８０キロ、角度