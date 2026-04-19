ウテナが展開するボタニカルスキンケアシリーズ「マジアボタニカ」は、2026年4月16日から「マジアボタニカ スキンコンディショナー」のポムポムプリン限定コラボパッケージ2種を数量限定で順次販売しています。販売店舗によって異なるデザインにも注目「マジアボタニカ スキンコンディショナー」は、ハトムギエキスと6種のハーブエキス（すべて保湿成分）を配合したロングセラー化粧水です。乾燥や肌あれを防ぎ、すこやかな素肌へ