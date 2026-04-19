「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）前走以上の状態で臨む大物感十分の素質馬マテンロウゲイル。小林大騎助手に直前の状態を聞いた。−輸送の影響は。「到着してから少しソワソワしましたけど、アルトラムスと一緒に運動したら落ち着いてくれました」−中３週での出走。「しっかりケアしながらやってきているので、問題ないです」−追い切りの感触は。「前走そこまで仕上げずに行った分、余力があったので、１週前も