「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

前走以上の状態で臨む大物感十分の素質馬マテンロウゲイル。小林大騎助手に直前の状態を聞いた。

−輸送の影響は。

「到着してから少しソワソワしましたけど、アルトラムスと一緒に運動したら落ち着いてくれました」

−中３週での出走。

「しっかりケアしながらやってきているので、問題ないです」

−追い切りの感触は。

「前走そこまで仕上げずに行った分、余力があったので、１週前もしっかりやりましたし、時計の見栄えも良かったですね」

−仕上がりについて。

「前走よりも上向いていると思います。ただ、今が完成の馬ではないので、無理せずにこの馬に合わせての仕上がりにはなりますけど、現状ではいい仕上がりだと思います」

−レースが上手。

「どこに行っても、自分たちが思っている以上に一生懸命で、上手に走ってきてくれるところが強みだと思います。その辺はびっくりしているぐらいです」

−レースプランは。

「枠はある程度いい所に入ってくれたと思うので、あとは先生とジョッキーが決めると思います」