SNS時代の今、リアルでもオンラインでも人とのつながりの大切さを感じる場面は多いもの。その一方で「私はコミュニケーションに自信があります！」「人間関係にまったく心配していません」という人は、ほとんどいないのではないでしょうか。仕事のミスはチャンス!? ポジティブ夫の金言が目からウロコ！／全てのネガティブをプラスに変える夫 髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編（1）何かと悩ましいこの問題を正面から捉え、自