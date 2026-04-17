最下位に低迷している中日に故障者が続出している。岡林勇希が2026年4月4日に「右太腿裏の肉離れ」で登録抹消されると、メジャー通算162発で今季新加入のミゲル・サノーも14日の広島戦（豊橋）で走塁中に負傷交代し、「左足肉離れ」で戦線離脱した。昨年復活した上林誠知も右足を痛めて開幕2軍スタートとなっている。ルーキー花田旭、ベテラン高橋周平が奮起ただ、他球団の関係者は「中日は選手層が厚いですよ。他の球団なら大きな