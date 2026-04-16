気分を上げたいおやつタイムにぴったりな【ファミリーマート】の「新作スイーツ」に注目。贅沢感のあるものや、食感が楽しめるものなど、種類豊富なスイーツが目白押しです。一度食べたらハマってしまうかも。今回はご褒美感のあるカップスイーツから、シェアにも向いているロールケーキまで、イチオシの新作をご紹介します。 練乳ホイップ & ソースまで加えた「白いスフレ