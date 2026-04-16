どれも気になるぅぅぅーーッ♡【ファミマ】沼落ち注意の「新作スイーツ」

気分を上げたいおやつタイムにぴったりな【ファミリーマート】の「新作スイーツ」に注目。贅沢感のあるものや、食感が楽しめるものなど、種類豊富なスイーツが目白押しです。一度食べたらハマってしまうかも。今回はご褒美感のあるカップスイーツから、シェアにも向いているロールケーキまで、イチオシの新作をご紹介します。

練乳ホイップ & ソースまで加えた「白いスフレ・プリン（ミルク味）」

スフレとプリンの両方を一度に味わえる、ご褒美にぴったりな欲張り系カップスイーツ。どちらもミルク味に仕上がっているうえに、練乳ホイップクリームと練乳ソースまで加えた贅沢仕立てです。クリームのもったり感がありながらも、プリンの軽い口当たりにペロリと完食できるかも。食後のデザートにもおすすめです。

トッピングの贅沢感が嬉しい「クッキー & クリームタルト」

香ばしい色味のタルト生地に、食欲をそそられそうなこちら。バニラホイップにクッキーとチョコチップがトッピングされているので、食感を楽しめて一度食べたらやみつきになるかも。片手で食べられるお手軽感もポイント。おやつタイムに選びたくなる一品です。

爽やかな風味を楽しめる「濃厚なめらかチーズケーキ」

トッピングのないシンプルな仕上がりのチーズケーキ。公式サイトによると「生クリームとレモン果汁をブレンドした、コクがありながらもすっきりした風味が特徴」とのこと。レモンの爽やかな香りが楽しめて、気分をリフレッシュできるかも。少し冷凍すれば、アイスケーキのようにも味わえそうです。

シェアしやすい！「もっちりクリームロール（チョコ）」

みんなでシェアするのにぴったりな、5等分にカット済みのロールケーキ。@sujiemonさんいわく「濃厚チョコのほろ苦い味わい」が楽しめるとのことで、甘いドリンクのお供にバランス良く味わえそうです。「もちもちの生地」の弾力に、食べ応えも感じられるはず。たっぷり入ったクリーム量もたまりません。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino