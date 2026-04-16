D.LEAGUEで活躍する人気Dリーガー同士が、ほかのDリーガーの“沼ポイント”を紹介する特別企画をお届け。今回登場するのは、SHIGETORAさん、Taichiさん、武蔵さん、KID TWIGGZさん、健世さんの5人。それぞれがリスペクトするダンサーの魅力を、パフォーマンスだけでなく内面やギャップまでたっぷり語ってくれました。Dリーガー同士だからこそ気づく“すごさ”と、思わずキュンとする素顔の両方に迫ります。これを読めば、推しの新