【D.LEAGUE】人気Dリーガーが暴露♡ お互いに語る“沼ポイント”と意外なギャップとは？

D.LEAGUEで活躍する人気Dリーガー同士が、ほかのDリーガーの“沼ポイント”を紹介する特別企画をお届け。今回登場するのは、SHIGETORAさん、Taichiさん、武蔵さん、KID TWIGGZさん、健世さんの5人。それぞれがリスペクトするダンサーの魅力を、パフォーマンスだけでなく内面やギャップまでたっぷり語ってくれました。Dリーガー同士だからこそ気づく“すごさ”と、思わずキュンとする素顔の両方に迫ります。これを読めば、推しの新たな一面に気づいて、さらに沼ってしまうはず♡

プロが語る“沼る理由”とは？Dリーガー同士の本音トーク

D.LEAGUEで活躍する人気Dリーガー同士が、他のDリーガーの「沼ポイント」を語る特別企画を実施！ 今回登場するのは、人気Dリーガーのこちらの5人。 CHANGE RAPTURES・SHIGETORA ©D.LEAGUE 25-26 KOSÉ 8ROCKS・Taichi ©D.LEAGUE 25-26 LDH SCREAM・武蔵 ©D.LEAGUE 25-26 FULLCAST RAISERZ・KID TWIGGZ ©D.LEAGUE 25-26 dip BATTLES・健世 ©D.LEAGUE 25-26 パフォーマンス面はもちろん、内面まで…それぞれの視点で魅力をたっぷり語ってもらいました。 これを読めば、新たな魅力や意外なギャップに気づいて、さらに沼ってしまうかも♡

SHIGETORAが語る【KOSÉ 8ROCKS・Taichi】の沼ポイント

SHIGETORA「Taichiさんにしかできないブレイクスタイルです。 もともとブレイクスタイルが好きなんですけど、Taichiさんはとても爽やかな見た目でかっこいいのに、その見た目からは想像できないほどパワフルなブレイキンや、Taichiさんにしかないオリジナルの技があったり、アクロバットがあったりします。 特にTaichiさんのアクロバットは輝いていて、憧れるシーンが多いです。捻り技やブレイキンのなかでは、柔軟性を活かした個性あふれるスタイルがかっこよくて、僕も沼ってしまうポイントです」 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26

Taichiが語る【FULLCAST RAISERZ・KID TWIGGZ】の沼ポイント

Taichi「ともくん（KID TWIGGZ）の沼ポイントは、あくまで僕の視点なんですけど、あんなにかっこいいのに、かっこつけるのが苦手なところです。逆に、沼ポイントだと思っています。 僕よりも年上なんですけど、僕と接してくれるときはとてもフレンドリーで、まるで同級生のように振る舞ってくれます。 いつもわちゃわちゃとした雰囲気で可愛いなと、年下の僕が思うところが沼ポイントです！」 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26

KID TWIGGZが語る【LDH SCREAM・武蔵】の沼ポイント

KID TWIGGZ「武蔵くんがキッズでダンスをしていた頃、クランプを教えたことがあります。とてもひたむきで真面目な子で、一見おとなしそうに見えると思うんですけど、普段の友だちとの交流の仕方でギャップを喰らう人は多いのかなと思います。 実際に、Dリーグを観ている僕の友人とも『誰がかっこいい？』という話をするんですけど、開幕戦のLDH SCREAMのダンスを見て『可愛いし、ダンスかっこいい！』と言っていました。 ダンスはかっこいいのに、顔は可愛いというギャップが、特に年上の方にもウケるポイントだと思います！ LDH SCREAMは今季からDリーグに参戦したチームですが、武蔵くんはとても注目されていると思うので、これからさらにたくさんの人を魅了してくれると思います」 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26

武蔵が語る【dip BATTLES・健世】の沼ポイント

武蔵「小学生の頃からバトルを観て知っていたんですけど、自分が一生できないであろう関節の使い方や、『そこまでいく！？』と驚かされるパフォーマンスが、沼ポイントだと思います！」 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26

健世が語る【CHANGE RAPTURES・SHIGETORA】の沼ポイント

健世「SHIGETORAの沼ポイントは、とにかく努力家なところです。 SHIGETORAはハウスというジャンルを基本的に踊っていて、dip BATTLESのチームメンバーである賢親と中学生の頃に全国大会を制覇しています。そこから、今はブレイキンをよくやっているんですよね。 最近では、普通にB-boyでも難易度が高い技をよくストーリーに上げていて、『こいつ、すげえな』と思っています。毎回、本当にびっくりします」 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 ©D.LEAGUE 25-26 Topic 『R4 STREET DANCE』のエピソードも♡ 「プライベートではあまり会う機会はなかったですが、Dリーグで初めてお会いして、ダンス番組『R4 STREET DANCE』では同じチームだったので、ご飯とか行きたいです！ そのときは、SHIGETORAが未成年だったので『まだ飲みに行けないですわ〜俺』と話していたのですが、20歳の誕生日を迎えたタイミングで『20歳になったので飲みに行きましょう！』と連絡をもらいました。まだ実現できていないので、行きたいです」

ライター Ray WEB編集部

Ray WEB編集部 大竹萌寧