◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が今季初の１番に入った。新庄監督は前日１５日の試合後に、「あしたは（ロッテの先発）木村くんか。もう１番決まってます」話していた。今季１７試合目で１番に座るのは清宮幸で早くも８人目となる。ここまでは水谷、矢沢、奈良間、水野、野村、カストロ、西川が務めていた。この日、３４歳の誕生日を迎えた西川も「７番・左翼