三井不動産と日立製作所（以下、日立）は4月15日、三井不動産が全国に保有する約200棟のオフィスビルを統括する「危機管理センター」における災害時対応力の一層の強化に向け、SLM（Small Language Model：小規模言語モデル）を活用したオフライン型災害対策支援システムの開発と検証を開始したことを発表した。このシステムではオンプレミス環境下においても実用に耐える精度を確保するため、ビル運営や災害対応に関する専門知見