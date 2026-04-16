現役高校生たちが数日間の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA／以下：今日好き）。3月23日にオンエアされた『卒業編2026』最終話では、はると（今井暖大）×ねね（時田音々）の“はるねね”カップルが新たに誕生した。 （関連：【写真あり】はるねねカップルの仲良しカット（複数あり）） 現役高校生たちが数日間の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける恋愛番組『今日、