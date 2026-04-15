若い頃と同じように食べているのに、なぜか体型が変わってきたと感じていませんか？この変化は単なる年齢のせいではなく、「食べ方」の影響が大きく関係しています。特に見直したいのが１日のスタートである朝食です。軽すぎる朝食は“太りやすい流れ”をつくる忙しい朝は、コーヒーだけ、菓子パンだけといった軽い食事で済ませがち。しかし、こうした朝食はエネルギーや栄養が不足しやすく、血糖値の変動を大きくする要因になりま