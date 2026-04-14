きちんとヘアスタイルを整えているはずなのに、なぜか重たく見えると感じてませんか？実は、髪の印象を大きく左右するのが“ツヤ”。本来は美しく見せる要素ですが、出しすぎると一気に古く見えてしまうこともあります。2026年春の大人ヘアは、“ツヤを足す”のではなく“コントロールする”がキーワード。軽さのある質感が、今っぽさと若々しさにつながるんです。「ツヤを出しすぎる」と重く見えるオイルやバームでしっかりツヤを