コーデに迷ったとき、とりあえず黒を選んでしまう。そんなこと、ありませんか？一方で、淡色でまとめたスタイルに今っぽさを感じる人も増えています。どちらも定番だからこそ、“選び方”ひとつで印象は大きく変わるもの。そこで今回は、大人世代が自然にアカ抜けて見える「配色バランス」の整え方を、具体的に整理します。黒は便利。でも“面で使う”と重く見える黒は全体を引き締めてくれる安心感のある色。コーデに迷ったときの