大好きな彼と良好な関係をキープするためには、お互いに余計なストレスを溜めないことが大事。そこで今回は、男性が鬱陶しく感じる「彼女の行動」します。｜「なんで？」と理由を追及し続ける彼氏が自分にとって気に入らないことをした時に、彼氏に「なんで？」と執拗に理由を追及することありませんか？この「なんで？」という言葉は男性からすると責められているようにしか聞こえないこともあり、男性はウソをついたり、誤魔化し