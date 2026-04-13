いつの間にかストレスに。男性が鬱陶しく感じる「彼女の行動」
大好きな彼と良好な関係をキープするためには、お互いに余計なストレスを溜めないことが大事。
そこで今回は、男性が鬱陶しく感じる「彼女の行動」します。
｜「なんで？」と理由を追及し続ける
彼氏が自分にとって気に入らないことをした時に、彼氏に「なんで？」と執拗に理由を追及することありませんか？
この「なんで？」という言葉は男性からすると責められているようにしか聞こえないこともあり、男性はウソをついたり、誤魔化したりすることも。
彼氏に理由を聞きたい時は率直に「なんで？」ではなく、「忙しかったから〇〇できなかったの？」など具体的な状況をイメージさせるような形で質問することを意識しましょう。
｜自分の価値観や理想を押しつける
自分の価値観や理想を男性に押しつけることも、男性にストレスを感じさせます。
「私の彼氏はこうあるべき」という考えも理解できますが、その価値観や理想に「応えられない」と彼氏に思われてしまっては、途端に関係が破断につながってしまうことに。
男性は恋愛関係において安心感や居心地の良さを求めるものなので、男性のありのままを受け入れることを意識することが大切です。
彼女に対して「鬱陶しい」と感じ始めると、他の女性に目を向ける男性もいますから、良好な関係をキープしていくためにもぜひ今回紹介した行動をなるべくしないように注意していきましょうね。
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