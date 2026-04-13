アシックスは連結売上高8109億円（2025年12月期実績）のうち、約4.6％を占める東南アジア事業について、今後の強化策を発表した。同社の強みであり、東南アジアでも若い世代で参加人口が増えているというランニングカテゴリーに引き続き注力すると共に、同地域で支持の高いスポーツであるバドミントンやサッカーについても、国別の状況を見ながら強化を進める。また、東南アジアでブランド力の高い「オニツカタイガー（Onitsuka