明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆家族との会話を大切にしたい日。たくさん語り合うと、楽しい気分になって日頃の疲れも癒やされそう。今日は甘いものを食べると良いでしょう。B型の運勢……★★★★★前向きな気持ちで最後までやり遂げる事のできる日です。たまっている仕事や宿題をいっきに片付けてしまいましょう。O型の運勢……★☆☆