13日午後、山口・周南市内の駐車場で20代の女性がサルに足をつかまれました。女性にケガはありません。13日午後4時頃、周南市瀬戸見町の駐車場で車から降りた20代の女性がサルに後ろから右足をつかまれました。女性にケガはなく、サルは現場から立ち去ったということです。サルは体調50センチほどの成獣とみられるということです。現場付近でのサルの接触事案は４月に入り3件目で警察では付近を巡回するなどし注意を呼び掛けていま