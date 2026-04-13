婚活を男性視点で赤裸々に描いた実録コミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ』（集英社）が、大きな反響を呼んでいます。作者は、29歳でくも膜下出血を発症した経験を描いた『くも漫。』（リイド社）で知られる漫画家・中川学さん。コロナ禍での過酷な自宅療養を機に「独りで老いる恐怖」を痛感し、マッチングアプリや街コンの世界へ飛び込みました。「48歳・年収200万円」という、婚活市場では決して有利とは言えないスペッ