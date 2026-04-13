ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。具材はたけのことソーセージだけなのに、こんなに美味しいなんて！じんわりうま味が口に広がる、白だしで炊いた和風ピラフのレシピをご紹介します。味付けは、白だしにお任せするので、難しい事は一切なしです！春に食べたくなるたけのこごはんの、我が家イチオシアレンジです！【詳細】他の記事はこちらたけのことソーセージの白だしピラフを作るのにかかる時間約15分（炊飯