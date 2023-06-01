西城秀樹が、全シングルを主要音楽ストリーミングサービス／ダウンロードサイトにて配信。第1弾を『HIDEKI SINGLES Vol.1』として、1972年のデビューから1982年までのシングルを、本人の誕生日である本日4月13日に配信した。 （関連：西城秀樹が座右の銘とした「一生青春」、その言葉が示す正真正銘のアイドル性） 今回は、「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメランス