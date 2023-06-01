西城秀樹が、全シングルを主要音楽ストリーミングサービス／ダウンロードサイトにて配信。第1弾を『HIDEKI SINGLES Vol.1』として、1972年のデビューから1982年までのシングルを、本人の誕生日である本日4月13日に配信した。

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今回は、「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメランストリート」「傷だらけのローラ」「ブーツをぬいで朝食を」「ブルースカイ ブルー」「眠れぬ夜」といった43曲が配信された。

また、1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、「抱きしめてジルバ－Careless Whisper－」や「走れ正直者」などを第2弾として5月16日より配信する。

さらに、1978年の後楽園球場でのライブの模様を収めたBlu-ray／DVDが5月20日に発売される。豪華盤にはボーナスCD2枚組のほか、近代映画社提供の未公開フォトで構成された40ページ写真集やアクリルスタンドが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）